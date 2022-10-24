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09:12, 24 октября 2022Россия

В Херсоне объявили о создании российской теробороны

Администрация Херсонской области призвала мужчин вступать в отряды российской теробороны

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Мужчины, оставшиеся на территории Херсонской области, смогут вступить в отряды российской территориальной обороны. Об этом в своем официальном Telegram-канале объявила администрация региона.

Как отмечают местные власти, в области продолжается организованный вывоз граждан на левобережье Днепра и в другие российские регионы. При этом мужчин, которые не пожелали покидать свои дома, призвали добровольно взять в руки оружие и поучаствовать в защите области от неприятеля.

«Несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — говорится в сообщении администрации.

22 октября власти Херсона призвала всех горожан и гражданских чиновников покинуть город и переправиться на левый берег. Соответствующее решение было принято из-за напряженной ситуации на фронте, высокой опасности массированных обстрелов города и угрозы терактов.

Позже заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все атаки Вооруженных сил Украины на линию обороны в Херсонской области отражены. По его словам, попытки врага прорвать сопротивление потерпели неудачу.

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Алевтина Запольская
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