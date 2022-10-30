Берлускони назвал причину отказа Киева от переговоров

Берлускони: Киев может начать переговоры в случае отказа Запада от поставки вооружений

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал поставки вооружений на Украину со стороны Запада причиной, которая останавливает Киев от начала переговоров. Его слова приводит РИА Новости.

Политик допустил вероятность проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине только в том случае, если Запад остановит военную помощь. «Только если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление ее городов, разоренных войной. Возможно, в этом случае Зеленский мог бы согласиться сесть за стол переговоров», — заявил Берлускони.

Экс-премьер подчеркнул, что в нынешних реалиях Италия может только поддерживать Запад в защите суверенного права Украины. Он призвал прекратить обсуждение вопроса о принадлежности Крыма России, а также о проведении нового референдума по Донбассу под наблюдением Запада.

Ранее Берлускони сообщил о возможности окончания конфликта на Украине, если президент страны Владимир Зеленский объявит о прекращении атак. Политик отметил, что для этого также потребуется серьезное вмешательство, которого, по его словам, не наблюдается ни в Европе, ни в США.