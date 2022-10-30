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22:53, 30 октября 2022Россия

В Белгороде нашли выброшенные на свалку цинковые гробы

Полиция Белгорода начала поиск ритуальной службы, выбросившей цинковые гробы на помойку

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Сотрудники одной из ритуальных служб Белгорода выбросили на свалку цинковые гробы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Антон Иванов.

Он уточнил, что полицейские следователи заинтересовались этим инцидентом несколько дней назад. «Обязательно встречусь с ними, когда их найдут», — пообещал градоначальник.

Иванов возмутился небрежностью, которая была продемонстрирована ритуальщиками «в отношении героев, которые отдали жизнь, защищая нас с вами». Он заверил, что виновные больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с погибшими солдатами.

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Марина Совина
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