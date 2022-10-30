В Белгороде нашли выброшенные на свалку цинковые гробы
Полиция Белгорода начала поиск ритуальной службы, выбросившей цинковые гробы на помойку
Сотрудники одной из ритуальных служб Белгорода выбросили на свалку цинковые гробы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Антон Иванов.
Он уточнил, что полицейские следователи заинтересовались этим инцидентом несколько дней назад. «Обязательно встречусь с ними, когда их найдут», — пообещал градоначальник.
Иванов возмутился небрежностью, которая была продемонстрирована ритуальщиками «в отношении героев, которые отдали жизнь, защищая нас с вами». Он заверил, что виновные больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с погибшими солдатами.