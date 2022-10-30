Россиянка побывала в Дагестане и описала его словами «сочетание роскоши и тлена»

Автор блога на «Яндекс.Дзен» побывала в Дагестане и удивилась «недострою» и домам торжеств

Российская тревел-блогерша впервые побывала в Дагестане и описала удивившие ее вещи. О поездке в регион она рассказала в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор блога уточнила, что провела несколько дней в Дербенте. Так, в первую очередь ей «сильно бросилось в глаза» количество недостроенных зданий — россиянку удивило, что в таких домах могут быть даже жилые квартиры. По ее словам в Дагестане повсеместно встречаются необлицованные постройки, которые также выглядят как «недострой». В то же самое время она отметила популярность в республике «домов торжеств» — огромных особняков, которые можно арендовать для праздника.

«Просто невероятное сочетание роскоши и тлена. Уж извините за такое сравнение. Но на обочине разбитой в хлам дороги может стоять дом торжеств и ресторан на 500 посадочных мест, украшенные золотой лепниной, фресками на стенах и колоннами, а вокруг будут гулять утки, коровы и лошади», — объяснила путешественница.

Помимо прочего внимание туристки привлек запах газа, который она чувствовала во многих местах города, большое количество уличных котов, и «своеобразная» манера вождения местных водителей.

«Прижиматься к впереди идущей машине, останавливаться посреди дороги, чтобы выяснить отношения, играть в "шашечки" или совершать опасные маневры — тут это обычное дело. Так же, как и парковаться в три ряда», — рассказала девушка.

Также россиянку приятно удивили дешевые фрукты и овощи, гостеприимность и отзывчивость местных жителей, «которые искренне стараются помочь».

Ранее в октябре российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Дагестане и раскрыла отношение местных мужчин к туристкам. По ее мнению, дагестанцы навязчивы только в том случае, если девушки сами это позволяют.