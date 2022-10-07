Россиянка побывала в Дагестане и раскрыла отношение местных мужчин к туристкам

Блогерша Саша Коновалова считает, что дагестанцы навязчивы лишь к позволяющим это девушкам

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова первый раз побывала в Дагестане и раскрыла вещи, которые удивили ее больше всего. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь путешественница считает, что в Дагестане очень отзывчивые люди. По ее словам, она не раз сталкивалась с проявлением бескорыстной доброты, например, в аэропорту, когда у автора блога пропала сотовая связь, ей помогли вызвать такси незнакомые люди. Кроме того россиянка опровергла миф о навязчивости дагестанцев к туристкам — она раскрыла, что это «грозит только лишь тем девушкам, которые сами это позволяют».

«Более того, если дагестанец видит, что вы "заняты" (носите обручальное кольцо или находитесь в компании другого мужчины), он не будет оказывать знаки внимания. Об этом мне говорили и туристы, и местные жители. Сама я тоже убедилась, что это правда», — поделилась наблюдениями об отношении дагестанских мужчин к женщинам блогерша.

Также россиянка заметила, что в Дагестане совершенно обычная жизнь и «совсем не страшно гулять после заката». Удивлением для туристки стала популярность мини-маркетов и «Гастрономов», а также высокие цены — по ее мнению, некоторые продукты стоят дороже, чем в Санкт-Петербурге.

«В Санкт-Петербурге бананы стоят 60 рублей за килограмм, бутылка молока — 80, баночка йогурта — 30, упаковка сыра 200 грамм — 150 рублей. В Махачкале дороже: бананы — 120, молоко — 100, йогурт того же бренда — 60, сыр той же фирмы — 200 рублей. А вот в ресторанах все стоит примерно так же, как в Питере (и да, рестораны и кафешки в Махачкале есть — с этим полный порядок)», — уточнила путешественница.

Ранее в сентябре побывавшая в Дагестане россиянка предупредила туристов об эпидемии дизентерии в регионе. Путешественница пожаловалась, что ее отдых был испорчен, так как ребенку стало плохо после купания в море.