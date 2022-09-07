Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянка съездила в Дагестан и предупредила об опасной для туристов эпидемии

Читательница портала «Тонкости туризма» пожаловалась на эпидемию дизентерии в Дагестане

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Побывавшая в Дагестане россиянка предупредила туристов об эпидемии дизентерии в регионе. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, она приехала в Дагестан на 15 дней, однако отдых был испорчен, так как ребенку стало плохо после купания в море. «Ребенка возили откачивать в местную инфекционку. В море сбрасывается канализация, очистные сооружения не работают. Купание опасно для жизни и здоровья. Некоторых детей привозят уже без сознания, обезвоженных», — пожаловалась читательница портала.

Материалы по теме:
Сильная вера и расправа за измену. Что дагестанцы рассказали о своей жизни путешественнику из России
Сильная вера и расправа за измену.Что дагестанцы рассказали о своей жизни путешественнику из России
24 мая 2021
Многоженство, строгие традиции и доброта. Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
Многоженство, строгие традиции и доброта.Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
21 мая 2021

В целом поездка россиянке не понравилась. По ее мнению, в Дагестане интересно смотреть только на горы. При этом туристка обратила внимание на высокие цены на экскурсии — они могут достигать 10 тысяч рублей на семью. «Если с транспортом и водителем не повезло, поездочка оставит неприятный след», — добавила она.

Все остальные достопримечательности и развлечения она назвала скучными. Отдельно девушка отметила тир, где всех посетителей заставляют снимать обувь.

Ранее в сентябре россиянка, побывавшая на отдыхе в Дагестане, раскритиковала местных жителей за наличие «негласных правил» для туристов. Путешественница заметила, что несмотря на то, что гостям республики позволяется пить алкоголь, это все равно осуждается местными жителями — поэтому, например, в ресторанах вино ставится на специальный столик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Параллельный импорт в России решили продлить
Путин заявил о развитии отношений с Мьянмой
Врач предупредила об опасности посещения салонов красоты
Священник назвал правильный ответ ребенку на вопрос о появлении детей
Антивирус Windows атаковал безопасные приложения
ОАК и «Аэрофлот» подписали соглашение на поставку 339 самолетов
Трасс и Байден договорились об укреплении оборонного сотрудничества
Подсчитана сумма сделок на Восточном экономическом форуме
В России предложили заменить упаковку для вейпов на более устрашающую
В даркнете начали продавать удаленный доступ к машинам каршеринга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.