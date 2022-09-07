Россиянка съездила в Дагестан и предупредила об опасной для туристов эпидемии

Читательница портала «Тонкости туризма» пожаловалась на эпидемию дизентерии в Дагестане

Побывавшая в Дагестане россиянка предупредила туристов об эпидемии дизентерии в регионе. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, она приехала в Дагестан на 15 дней, однако отдых был испорчен, так как ребенку стало плохо после купания в море. «Ребенка возили откачивать в местную инфекционку. В море сбрасывается канализация, очистные сооружения не работают. Купание опасно для жизни и здоровья. Некоторых детей привозят уже без сознания, обезвоженных», — пожаловалась читательница портала.

В целом поездка россиянке не понравилась. По ее мнению, в Дагестане интересно смотреть только на горы. При этом туристка обратила внимание на высокие цены на экскурсии — они могут достигать 10 тысяч рублей на семью. «Если с транспортом и водителем не повезло, поездочка оставит неприятный след», — добавила она.

Все остальные достопримечательности и развлечения она назвала скучными. Отдельно девушка отметила тир, где всех посетителей заставляют снимать обувь.

Ранее в сентябре россиянка, побывавшая на отдыхе в Дагестане, раскритиковала местных жителей за наличие «негласных правил» для туристов. Путешественница заметила, что несмотря на то, что гостям республики позволяется пить алкоголь, это все равно осуждается местными жителями — поэтому, например, в ресторанах вино ставится на специальный столик.