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Россиянка побывала в Дагестане и возмутилась «косыми взглядами» на туристов

Читательница «Тонкостей туризма» осудила дагестанцев за критику туристов, пьющих алкоголь

Фото: George Kashcheev / Unsplash

Россиянка, побывавшая на отдыхе в Дагестане, раскритиковала местных жителей за наличие «негласных правил» для туристов. Двоякими впечатлениями о республике она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница заметила, что несмотря на то, что гостям республики позволяется пить алкоголь, это все равно осуждается местными жителями — поэтому, например, в ресторанах вино ставится на специальный столик.

«Вам могут сделать замечание, если вы в коротких шортах или если у вас есть татуировки, причем абсолютно любой прохожий. Распитие алкоголя в кафе тоже не приветствуется — поймаете много косых взглядов. Но зачем тогда его тут продают? Купаться в купальнике как бы можно, но и нельзя», — возмутилась читательница портала.

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Кроме того, она обратила внимание на «горы мусора» на берегу Каспийского моря и отсутствие организованных мест для отдыха. «Вроде сегодня это одно из популярных направлений для путешествий, но что делать с таким внезапно свалившимся счастьем, местная администрация не совсем в курсе», — заявила она.

Тем не менее туристка приятно удивилась отзывчивости и неравнодушию местных жителей. По ее словам, она нигде не встречала такого большого количества людей, готовых помочь в трудной ситуации. Среди других достоинств республики она отметила вкусную местную кухню, интересные экскурсии и низкие цены.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) заявил, что этим летом около 18 процентов российских туристов вместо пляжного отдыха в Сочи выбрали поездку в Дагестан. По мнению эксперта, этому способствовали более низкие цены, доступный аэропорт и теплое Каспийское море.

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Дарья Рыбак
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