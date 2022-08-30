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Россияне массово променяли отдых в Сочи на поездку в Дагестан

Вице-президент АТА Мкртчян: 18 процентов туристов выбрали отдых в Дагестане вместо Сочи

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Около 18 процентов российских туристов выбрали поездку в Дагестан вместо отдыха в Сочи этим летом. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, путешественники массово променяли олимпийскую столицу на Дагестан из-за более низких цен — отдых в кавказской республике обойдется на 30 процентов дешевле. Кроме того, регион пользуется популярностью благодаря доступному аэропорту и теплому Каспийскому морю.

Ранее в августе стало известно о планах построить в Дагестане курорт — аналог Сочи. В качестве предварительной площадки выбрано побережье Каспийского моря — там может появиться комплекс площадью 200 гектаров на 30 тысяч гостиничных номеров.

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Мария Гейн
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