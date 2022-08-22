В Дагестане захотели построить курорт-аналог Сочи

«Ъ»: Ростуризм захотел построить в Дагестане курорт-аналог Сочи площадью 200 гектаров

На фоне устойчивого роста турпотока в Дагестан Ростуризм захотел построить в регионе морской курорт, который бы стал аналогом Сочи. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

В качестве предварительной площадки выбрано побережье Каспийского моря — там может появиться комплекс площадью 200 гектаров на 30 тысяч гостиничных номеров. На реализацию проекта потребуется до 300 миллиардов рублей.

Как рассказал источник газеты, проект курортного кластера обсуждался на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина. Представитель Ростуризма отметил, что в Дагестане есть все благоприятные условия для пляжного отдыха. «Широкая песчаная полоса, теплое море с плавным заходом в воду, длинный сезон», — добавил он.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что спрос на поездки в Дагестан в текущем туристическом сезоне вырос на 25-30 процентов по сравнению с прошлым годом. В среднем сутки отдыха на каспийском побережье Дагестана стоят от трех тысяч рублей. Экскурсионную путевку на три-четыре дня можно приобрести за 24 тысячи рублей на человека.