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В Дагестане захотели построить курорт-аналог Сочи

«Ъ»: Ростуризм захотел построить в Дагестане курорт-аналог Сочи площадью 200 гектаров

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

На фоне устойчивого роста турпотока в Дагестан Ростуризм захотел построить в регионе морской курорт, который бы стал аналогом Сочи. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

В качестве предварительной площадки выбрано побережье Каспийского моря — там может появиться комплекс площадью 200 гектаров на 30 тысяч гостиничных номеров. На реализацию проекта потребуется до 300 миллиардов рублей.

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Как рассказал источник газеты, проект курортного кластера обсуждался на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина. Представитель Ростуризма отметил, что в Дагестане есть все благоприятные условия для пляжного отдыха. «Широкая песчаная полоса, теплое море с плавным заходом в воду, длинный сезон», — добавил он.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что спрос на поездки в Дагестан в текущем туристическом сезоне вырос на 25-30 процентов по сравнению с прошлым годом. В среднем сутки отдыха на каспийском побережье Дагестана стоят от трех тысяч рублей. Экскурсионную путевку на три-четыре дня можно приобрести за 24 тысячи рублей на человека.

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Мария Гейн
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