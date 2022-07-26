Россияне променяли черноморские курорты на один кавказский регион

АТОР: спрос российских туристов на поездки в Дагестан вырос на 25-30 процентов

Российские туристы променяли летний отдых на черноморских курортах на один кавказский регион — Дагестан. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в пресс-службах отечественных туроператоров рассказали, что спрос на поездки по данному направлению в текущем туристическом сезоне вырос на 25-30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом, в ряде компаний объемы продаж по Дагестану увеличились еще больше: аналитики туроператора «Интурист» фиксируют 50-процентный рост бронирований, в компании «Мультитур» — 70-процентное увеличение спроса.

По мнению генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, кавказский регион обладает важными преимуществами, которые привлекают туристов. Среди них — возможность сочетать пляжный и активный горный отдых, а также богатое культурно-историческое наследие, позволяющее формировать разнообразные экскурсионные программы.

Что касается стоимости туров, в среднем сутки отдыха на каспийском побережье Дагестана стоят от трех тысяч рублей. Экскурсионную путевку на три-четыре дня можно приобрести за 24 тысячи рублей на человека. Средний чек недельной поездки в республику на чартерной авиаперевозке обойдется одному туристу около 50 тысяч рублей.

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Дагестане и перечислила нетипичные локации, которые лучше всего подойдут для знакомства с регионом. В первую очередь девушка посоветовала отправиться в село-призрак Кала-Корейш, который часто называет «дагестанской Атлантидой».

