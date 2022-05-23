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Часто путешествующая россиянка назвала лучшие места «настоящего Дагестана»

Автор блога на «Яндекс.Дзен» назвала село Кубачи лучшим местом для знакомства с Дагестаном

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша побывала в Дагестане и перечислила нетипичные локации, которые лучше всего подойдут для знакомства с регионом. Об этом она рассказала в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, чтобы увидеть «настоящий Дагестан», девушка посоветовала отправиться в село-призрак Кала-Корейш, который часто называет «дагестанской Атлантидой». По ее словам, когда-то это место было столицей крупного феодального владения, однако сейчас там никто не живет кроме одного мужчины — он присматривает за мечетью и пускает в нее паломников.

За необычным колоритом автор порекомендовала ехать в высокогорное село Кубачи, которое является одним из традиционных центров художественной обработки метала, резьбы по камню и дереву.

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Одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей россиянка назвала каменный выступ Язык Шайтана, который похож на Язык Тролля в Норвегии.

«Идти по выступу страшно, ветер так и норовит сорвать вниз любителей экстремальных фотографий. А некоторые еще прыгают, чтобы запечатлеть себя в полете — вот это действительно выглядит со стороны жутко!» — удивилась она.

Также блогерша упомянула крепость Нарын-Кала, которая входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Комплекс включает древнюю тюрьму, ханскую баню, ханский дворец и несколько музеев.

В заключении она призвала съездить к советскому ударному экраноплану-ракетоносцу «Лунь». «Вы только представьте: огромный серый "монстр", одновременно прохожий на корабль и самолет, одиноко лежащий на берегу Каспийского моря», — рассказала туристка.

Ранее в мае в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили об ажиотажном спросе на путешествия в Дагестан. Так, российские туристы раскупили почти все места на чартерные рейсы в Махачкалу.Рречь идет о совместной полетной программе компаний «Интурист» и Red Wings.

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Мария Гейн
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