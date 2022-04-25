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Стало известно о массовом желании россиян уехать на Кавказ

АТОР: россияне раскупили почти все места на чартерные рейсы в Махачкалу в апреле

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Российские путешественники раскупили почти все места на чартерные рейсы в Махачкалу весной. О массовом желании отечественных туристов уехать на Кавказ сообщают специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что речь идет о совместной полетной программе компаний «Интурист» и Red Wings, запланированной в период с 30 апреля по 28 мая 2022 года c периодичностью вылетов два раза в неделю по средам и субботам.

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«Места на первом чартере в Дагестан, который отправится из Москвы в Махачкалу 30 апреля, раскупили еще к 15-му числу. На следующих чартерах еще есть места, но уже немного», — заявили эксперты АТОР и отметили, что загрузка остальных рейсов в мае по состоянию на 24 апреля уже достигала от 60 до 75 процентов.

На базе чартеров в Дагестан путешественники могут приобрести как короткие путевки, так и более длительные туры с выездами в Чечню, Ингушетию и Северную Осетию-Аланию. Минимальная стоимость трехдневного отдыха с перелетом и проживанием начинается от 29 тысяч рублей на двоих. За восьмидневный тур «Большое путешествие по Кавказу» двоим туристам придется заплатить 101,9 тысячи рублей. В сумму входит перелет, размещение в гостинице и экскурсионная программа по Дагестану и соседним республикам.

Ранее в апреле глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о запуске чартерной программы в регионы в весенне-летнем сезоне. Так, в апреле появятся чартеры в Казань, а также продолжатся полеты в Тюмень. Кроме того, в этом году появятся бюджетные рейсы на Кавказ: в Чечню и Дагестан. 

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Валентина Процкова
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