Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:02, 30 октября 2022Интернет и СМИ

Россиянам запретили записывать близких в телефоне как «мама» и «папа»

Маркетолог Gem4me Бобровская запретила записывать близких в телефоне как «мама» и «папа»

Фото: Unsplash

Директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская заявила, что мошенники используют телефонные номера близких для осуществления своих противоправных схем. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Бобровская запретила записывать близких в телефоне как «мама» и «папа», «брат» и «сестра», поскольку такие контакты чаще всего используют в социальной инженерии. Получив номера, злоумышленники звонят родным абонента и сообщают о несчастным случае с его участием.

Поэтому эксперт призвала записывать близких в контактах под нетипичными именами. А если несчастный случай действительно произойдет, то о нем следует предупредить родных лично.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Генпрокуратура высказалась о блокировке принадлежащего Telegram домена
Британские власти разрешили разморозить часть счетов российского миллиардера
Полиция Сеула после давки получила около 270 сообщений о пропавших без вести
В Минфине объяснили опасность овердрафт
В ДНР заявили об отсутствии у ВСУ возможности обеспечить оборону огневых позиций
В ООН спрогнозировали рост российского ВВП
В России предложили добавить в паспорте новый штамп
В Британии рассказали об уязвимости перед Россией
В Британии рассказали о «севшем в лужу» Западе
В Финляндии предупредили об угрозе «смертей от холода» из-за энергокризиса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.