Россиянам запретили записывать близких в телефоне как «мама» и «папа»

Маркетолог Gem4me Бобровская запретила записывать близких в телефоне как «мама» и «папа»

Директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская заявила, что мошенники используют телефонные номера близких для осуществления своих противоправных схем. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Бобровская запретила записывать близких в телефоне как «мама» и «папа», «брат» и «сестра», поскольку такие контакты чаще всего используют в социальной инженерии. Получив номера, злоумышленники звонят родным абонента и сообщают о несчастным случае с его участием.

Поэтому эксперт призвала записывать близких в контактах под нетипичными именами. А если несчастный случай действительно произойдет, то о нем следует предупредить родных лично.