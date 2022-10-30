В Германии заявили о «перехвате» секретных данных России

Spiegel обвинил Россию в «подготовке» ядерного удара по Берлину и базам НАТО

Западная разведка сообщает о «перехвате» разговора российских офицеров о возможном ядерном ударе по Берлину и военным базам НАТО, пишет британская газета The Times со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel.

Издание обвинило Россию в «подготовке» ядерного удара по Берлину и базам Североатлантического альянса. По секретной информации, якобы полученной в службах безопасности ФРГ, российская сторона имеет три возможные цели для нанесения удара. Первая из них — непосредственно Берлин, вторая, авиабаза «Рамштайн» (Rammstein — опорный пункт ВВС США на территории Германии). Кроме того, называется третья возможная цель — авиабаза «Бюхель» (Buechel) недалеко от города Кохем, где хранятся около 20 ядерных американских боеголовок.

По мнению экспертов, российские военные намеренно раскрыли данные. По их словам, они хотели запугать Запад так как знали, что их подслушивают. При этом, по данным разведки, сообщения якобы были перехвачены, когда российские корабли проводили учения в Балтийском море.

Москва неоднократно заявляла, что не собирается начинать ядерную войну. Президент России Владимир Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны. По его словам, «возня вокруг ядерных угроз примитивна, Запад ищет дополнительные аргументы для противостояния России».