Новый посол сравнил темпы помощи Киеву с медленным спорткаром на автобане

Новый посол Украины в ФРГ Макеев раскритиковал темпы помощи Киеву со стороны Берлина

Новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев сравнил темпы помощи Киеву с медленным спорткаром и призвал правительство ускорить оказание поддержки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Bild am Sonntag.

«Когда я смотрю на действия Германии, я иногда думаю: вот немецкий спортивный автомобиль едет по автобану со скоростью 30 километров в час», — говорит посол. Макеев добавил, что немецкие власти «тратят недели» на объяснения, почему требования Киева не могут быть выполнены, вместо оперативной поставки того, что «помогло бы в борьбе». Посол убежден, что поддержку можно было оказать «намного быстрее», а сделать «намного больше».

Ранее Макеев заявил, что Берлин созреет к решению поставить Киеву танки. По его мнению, Украине удастся убедить в этом ФРГ, как это произошло с системами противовоздушной обороны (ПВО) и зенитными самоходными установками.

Алексей Макеев вступил в должность нового посла Украины в Германии 24 октября. Дипломата встретили перед резиденцией главы ФРГ, дворцом Бельвю в Берлине, с небольшой военной церемонией. Отмечается, что посол вручил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру верительные грамоты и письмо об увольнении от своего предшественника Андрея Мельника.