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18:03, 24 октября 2022Бывший СССР

В Германии вступил в должность новый посол Украины

Новый посол Украины в ФРГ Макеев вступил в должность

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев официально вступил в должность. Об этом сообщает ТАСС.

Утром 24 октября дипломата встретили перед резиденцией главы ФРГ, дворцом Бельвю в Берлине, с небольшой военной церемонией. Отмечается, что посол вручил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру верительные грамоты и письмо об увольнении от своего предшественника Андрея Мельника.

Ранее в газете Die Welt сообщали, что назначение Макеева послом Украины в Берлине вместо известного своими резкими высказываниями Мельника разочаровало немцев. Как пишут в издании, в соцсетях новый глава украинской дипмиссии задает тон, демонстрирующий его нежелание быть вежливым дипломатом.

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Алевтина Запольская
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