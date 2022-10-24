В Германии вступил в должность новый посол Украины

Новый посол Украины в ФРГ Макеев вступил в должность

Новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев официально вступил в должность. Об этом сообщает ТАСС.

Утром 24 октября дипломата встретили перед резиденцией главы ФРГ, дворцом Бельвю в Берлине, с небольшой военной церемонией. Отмечается, что посол вручил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру верительные грамоты и письмо об увольнении от своего предшественника Андрея Мельника.

Ранее в газете Die Welt сообщали, что назначение Макеева послом Украины в Берлине вместо известного своими резкими высказываниями Мельника разочаровало немцев. Как пишут в издании, в соцсетях новый глава украинской дипмиссии задает тон, демонстрирующий его нежелание быть вежливым дипломатом.