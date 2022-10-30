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12:33, 30 октября 2022Путешествия

В горах российского региона разбился мотодельтаплан

В горах Адыгеи разбился мотодельтаплан, погибли два человека

Фото: Vadim Babenko / Unsplash

В Майкопском районе Адыгеи произошло падение мотодельтаплана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, около 11:10 в оперативно-диспетчерскую службу передали сообщение о произошедшем. Мотодельтаплан рухнул в районе автодороги от станции Даховская до плато Лаго-Наки. Уточняется, что летательный аппарат разбился в горах российского региона. «К сожалению, погибли два человека», — сказали в МЧС.

В конце лета стало известно, что два человека пострадали после падения мотодельтаплана в Нижегородской области. В тот момент россиян госпитализировали в районную больницу. Была организована проверка.

В июне 2016 года в Можайском районе Московской области также разбился мотодельтаплан. Он рухнул на частное подворье. Пилот погиб. По предварительным данным, он вылетел со своего дачного участка, расположенного в одной из окрестных деревень, однако не справился с управлением.

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Варвара Кошечкина
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