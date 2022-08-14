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Двое россиян пострадали при крушении мотодельтаплана

Прокуратура: два человека пострадали при крушении мотодельтаплана в Нижегородской области

Фото: Приволжская транспортная прокуратура / Telegram

Два человека пострадали в результате крушения мотодельтаплана в Нижегородской области. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел около 18:30 в Кстовском муниципальном округе неподалеку от деревни Чаглава.

«Пострадали мужчина и женщина, которые доставлены в Кстовскую Центральную районную больницу», — уточнили в прокуратуре.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехала следственно-оперативная группа и помощник Нижегородского транспортного прокурора. Проводится проверка.

Ранее в Республике Коми легкомоторный самолет Cessna упал при заходе на посадку в аэропорт Ухты. Борт не долетел до посадочной полосы 400 метров и рухнул в лесополосе. Из трех находившихся на борту людей никто не выжил. Самолет проводил мониторинг пожарной обстановки.

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Марина Совина
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