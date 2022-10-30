В Херсонской области рассказали о подготовке ВСУ к наступлению

В Херсонской области заявили о стягивании Украиной войск для широкомасштабного наступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область в ближайшее время, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, украинские войска готовятся к боевым действиям и могут попытаться атаковать в ближайшее время. «Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы», — рассказал он.

Стремоусов добавил, что ситуация на линии фронта находится под контролем. Он подчеркнул, что выстроено несколько линий эшелонированной обороны.

Ранее Стремоусов пообещал отбить у ВСУ еще три региона. По его словам, в ближайшее время будут освобождены Николаевская, Одесская, Днепропетровская области. Чиновник напомнил о важности выведения территорий из-под контроля киевских властей.