В Минфине объяснили опасность овердрафт

Представитель Минфина Дайнеко призвала отказываться от овердрафта из-за высоких процентов

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что ряд банков предлагают россиянам услугу овердрафт, которая позволяет решать временные трудности. Об этом пишет агентство «Прайм».

Дайнеко объяснила, что овердрафт — это займ на короткий срок, который выдают для дебетовых банковских карт. Он позволяет тратить больше суммы собственных средств клиента на счете, поэтому он может уйти в отрицательный баланс благодаря заемным средствам. Лимит составляет сто тысяч рублей, отметил представитель ведомства.

Опасность овердрафта заключается в том, что его стоимость сопоставляется со ставками по кредиткам или даже превышает их. Эта услуга также не обладает графиком платежей или списания денег, а затягивание с погашением долга грозит комиссией и штрафами. Поэтому Дайнеко призвала россиян отказываться от овердрафта из-за высоких процентов.

Специалист добавила, что существует и такая услуга, как« технический овердрафт», за который не перечисляют проценты. Она порекомендовала обратиться в банк и узнать, что привело к этой ситуации.