В Белоруссии предупредили об ответе на украинские провокации

Глава погранкомитета Белоруссии Лаппо: Минск даст ответ в случае украинских провокаций

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо предупредил об ответных мерах в случае провокации со стороны Украины в отношении белорусских пограничников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы люди миролюбивые, но в обиду себя не дадим. Они тоже понимают, что если пойдут к нам, могут получить по зубам», — отметил Лаппо. Он также рассказал, что охрана границы была перестроена, поскольку ранее современной Белоруссии не доводилось охранять границу, на сопредельной стороне которой шел военный конфликт.

«Наряды там у меня укрепленные, это ни для кого не секрет, с оружием», — добавил глава погранкомитета. По его словам, усиление режима необходимо из-за возможных рисков. Лаппо указал, что украинские военнослужащие «демонстративно» расположили мины на своей стороне границы. Он уточнил, что большинство украинских пограничников находятся в тылу, а на границу прибыли войска и отряды территориальной обороны.

Ранее стало известно, что Украина заминировала границу с Белоруссией для усиления оборонительных позиций. Использованный тип мин не уточнялся.