Росгвардия выявила предполагаемых пособников украинских военных и обнаружила схроны

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) за неделю выявила 20 предполагаемых пособников украинских военных и обнаружила схроны в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Подразделения Росгвардии за неделю выявили 20 подозреваемых в пособничестве СБУ и ВСУ, обнаружили пять тайников и схронов», — говорится в сообщении.

Из незаконного оборота росгвардейцы изъяли почти 950 боеприпасов и две радиостанции западного производства. В ведомстве добавили, что местные жители оказывают значительную помощь подразделениям, сообщая о подозрительных лицах.

Ранее Росгвардия обнаружила и ликвидировала 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Авиация Росгвардии совершила 58 полетов на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) за десять дней и нашла командный пункт, склад боеприпасов, автомобильную и бронетехнику, реактивную систему залпового огня, укрытия и места скопления украинских военных.