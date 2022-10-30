Глава МИД России Лавров сравнил ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом

Министр иностранный дел России Сергей Лавров заявил о сходстве украинского конфликта с Карибским кризисом 1962 года из-за создания непосредственных угроз безопасности страны на ее границах. Такое сравнение он допустил в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», опубликованном на сайте ведомства.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в каком-то смысле в настоящий момент ситуация даже хуже, потому что в 1960-х речь шла о поставках ракет средней дальности в Турцию, а сегодня западное оружие передается украинским властям, что ближе к Москве.

По мнению Лаврова, в 1962 году генсек СССР Никита Хрущев и президент США Джон Кеннеди проявили ответственность и мудрость, а в 2022-м в Москве не видят желания коллективного Запада пойти навстречу. Министр рассказал, что пути решения конфликта наметились на встрече в Стамбуле в конце марта, но тот диалог был разрушен «по прямому указанию Вашингтона».

При этом министр признал, что не видит желания США пойти на какие-то уступки. Напротив, ведутся разговоры об укреплении ядерного потенциала стран НАТО, и та же Польша просит Вашингтон разместить у них тактическое ядерное оружие для сдерживания России. Отдельно Лавров назвал негативным фактором заявления США, Евросоюза и НАТО о необходимости нанести поражение России, принудив ее вернуть присоединенные бывшие украинские территории.

Лавров подтвердил, что президент страны Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине, однако не видит готовности Киева и западных стран к такому диалогу. До этого президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что любые пути к переговорам будут закрыты в случае проведения референдумов на территориях, подконтрольных России, о присоединении к ней.