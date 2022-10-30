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11:28, 30 октября 2022Бывший СССР

Зеленский поручил проверить заявления мэра Одессы о нежелании сносить памятники

Президент Украины Зеленский в ответ на петицию поручил проверить заявления мэра Одессы

Фото: Jesco Denzel / BPA / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил сотрудникам Службы безопасности и министерства внутренних дел проверить заявления мэра Одессы Геннадия Труханова о нежелании сносить памятники. РИА Новости сообщает, что президент дал поручение в ответ на петицию с призывом обратить внимание на действия мэра, набравшую необходимые 25 тысяч подписей.

«Решение поднятых в петиции вопросов не относится к конституционным полномочиям президента Украины. Учитывая изложенное мною, отправлены письма в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные сведения», — говорится в сообщении на сайте главы государства.

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В августе Труханов выступил против сноса памятника русской императрице Екатерине II. «Даже если мы будем уничтожать памятники, история не изменится. Знаю, что петиция [о сносе памятника Екатерине II] набрала 25 тысяч подписей, но я за то, чтобы подождать. С таким подходом я должен сносить памятники Пушкину или Гагарину? В этом нет никакого смысла», — объяснил свою позицию градоначальник.

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Алиса Удовик
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