Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:56, 30 октября 2022Мир

В Британии рассказали об уязвимости перед Россией

Telegraph: отставной маршал Стрингер заявил об уязвимости Британии перед ракетами России
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Unsplash

Отставной маршала британской авиации Эдвард Стрингер заявил, что Великобритания обладает уязвимостью перед российскими ракетами. Его слова приводит The Daily Telegraph.

По словам Маршала, Британия уязвима перед потенциальным ударом ракет из России большой дальности. Он объяснил, что
вооруженные силы королевства ограничены, поскольку у них нет системы противовоздушной обороны большой дальности.

Стрингер назвал способ защитить Лондон от атак ракет: по его мнению, для этого следует разместить в Темзе эсминец Тип 45, оснащенный ракетами Sea Viper. Спецоперация России на Украине напомнила Западу, что «ядерное оружие не исчезло в конце холодной войны, и что ядерные державы не просто держат это оружие в качестве акта сдерживания».

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что военные специалисты Великобритании причастны к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Он уточнил, что представители королевства находятся на Украине и координируют теракты на российских объектах. По словам Конашенкова, Лондон также причастен к атаке на Севастополь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Генпрокуратура высказалась о блокировке принадлежащего Telegram домена
В ДНР заявили об отсутствии у ВСУ возможности обеспечить оборону огневых позиций
В ООН спрогнозировали рост российского ВВП
В России предложили добавить в паспорте новый штамп
В Британии рассказали об уязвимости перед Россией
В Британии рассказали о «севшем в лужу» Западе
В Финляндии предупредили об угрозе «смертей от холода» из-за энергокризиса
В Британии призвали провести расследование в связи со взломом телефона Трасс
Китай скупил более половины российской меди на Лондонской бирже металлов
Жителей Москвы предупредили о снеге и гололедице на следующей неделе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.