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07:56, 30 октября 2022Забота о себе

Гинеколог назвала неожиданный фактор влияния на возможность зачатия

Гинеколог Фисюк назвала обтягивающую одежду у мужчин влияющим на зачатие фактором

Фото: Unsplash.com

Врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк назвала неожиданный фактор, влияющий на возможность зачатия. Ее слова приводят «Известия».

Специалист отметила, что на фертильность мужчин оказывает влияние одежда. Ношение обтягивающих брюк снижает качество спермы более чем в два раза, подчеркнула она.

Еще одним важным фактором Фисюк назвала возраст женщины, поскольку с годами частота овуляции снижается. У мужчин после 45-50 лет меняется количество активных сперматозоидов.

Не менее значимой причиной, по словам гинеколога, является вес, в группе риска находятся как люди с его недостатком, так и с ожирением.

Фисюк предупредила, что снижают фертильность также курение и употребление алкоголя. У женщин это приводит к ановуляции, а у мужчин к снижению сперматогенеза и к импотенции.

Для повышения шансов зачатия следует заниматься спортом, но без фанатизма, поскольку слишком интенсивные нагрузки не способствуют успешности процесса, заключила специалист.

Ранее врач-гинеколог Евгений Тажетдинов дал советы по правильному планированию беременности. В рамках подготовки к зачатию он рекомендовал пройти полное обследование организма, чтобы выявить так называемые факторы риска, провести лечение имеющихся заболеваний и скорректировать образ жизни.

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Марина Совина
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