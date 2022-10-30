Россиянам дали советы по выбору зимней резины для автомобилей

«Известия»: серьезных проблем с выбором зимних шин у российских автовладельцев нет

На фоне антироссийских санкций ряд крупных производителей шин ушел с рынка, однако проблем в выбором зимней резины у автовладельцев нет. Об этом сообщают «Известия».

Издание дало советы россиянам, как правильно выбрать шины на предстоящую зиму. Наиболее популярными марками остаются Nokian, Bridgestone, Triangle, Cordiant и Yokohama. Больше половину водителей предпочитают шипованные покрышки.

В среднем комплект зимней резины обходится в 12,1 тысячи рублей, популярные типы и размеры подорожали на 15-20 процентов, а импортные шины диаметром 20 дюймов — вдвое.

Испытателя шин издания «Авторевю» Олег Растегаев порекомендовал тем автомобилистам, кто хочет приобрести подержанные шины, обратить внимание на отечественные бренды и иностранные модели «второй линии», например, суббренды Nordman у Nokian и Gislaved у Continental.

Эксперт дал совет проверить состояние протектора, а также боковины на предмет отсутствия трещин и грыж. Также важно оценить посадочную плоскость, ту часть, которая соприкасается с диском и обеспечивает герметичность колеса, на ней не должно быть потертостей и заусенцев.

Растегаев отметил, что следует выбирать шины не старше пяти лет, поскольку после этого срока они меняют свои свойства. После смены резины летние покрышки можно хранить на специальных складах, где обеспечены оптимальные условия.

При самостоятельном хранении на даче или в гараже колеса следует вымыть, обработать специальными средствами для сохранения эластичности, их можно положить друг на друга, но только в накачанном состоянии.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов дал рекомендации по уходу за машиной при низких температурах. По его словам, особое внимание следует уделить уходу за лобовым стеклом, в частности заранее залить незамерзайку в бачок, а зимние дворники ставить на поводки.