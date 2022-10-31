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19:11, 31 октября 2022Культура

Адель установила рекорд по цене билетов на концерт

Стоимость билетов на концерт Адель в Лас-Вегасе достигла 40 тысяч фунтов стерлингов

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Британская поп-певица Адель установила рекорд по цене билетов на концерт. Об этом сообщает The Mirror.

Стоимость билетов на выступление исполнительницы в Лас-Вегасе достигла 40 тысяч фунтов стерлингов (более 2,8 миллиона рублей). Такую сумму поклонникам придется заплатить, если они захотят оказаться в первом ряду. Билеты на задние ряды стоят около 579 фунтов стерлингов (более 41 тысячи рублей).

Отмечается, что цены на шоу Адель затмевают цены на концерты таких звезд, как Элтон Джон, Род Стюарт и Дженнифер Лопес. Представитель американской маркетинговой фирмы PRrppd Броди Купер сказал, что это самые высокие показатели в истории [улицы] Лас-Вегас-Стрип.

Ранее в октябре Адель сообщила о намерении взять перерыв в музыкальной карьере, чтобы получить степень по английской литературе. «Я не пойду в университет, я буду заниматься онлайн и с репетитором, это мой план на 2025 год. Просто получить квалификацию», — рассказала певица. Она добавила, что собирается заняться обучением после выступлений в Лас-Вегасе.

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Марина Погосян
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