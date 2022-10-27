Адель заявила о перерыве в карьере ради получения степени по литературе

Адель заявила о планах взять перерыв в карьере ради получения степени по литературе

34-летняя британская певица Адель сообщила о намерении взять перерыв в музыкальной карьере, чтобы получить степень по английской литературе. Об этом сообщает DailyMail.

Исполнительница отметила, что собирается заняться обучением после выступлений в Лас-Вегасе, запланированных на ноябрь этого года.

«После Вегаса я очень хочу получить степень по английской литературе. Если бы я не преуспела в пении, я думаю, что точно стала бы учителем. Думаю, я была бы учителем английской литературы», — поделилась артистка.

Адель добавила, что «использует страсть к английской литературе в том, что делает», а также подчеркнула, что не собирается работать по специальности после окончания обучения, которое звезда собирается пройти с частным педагогом.

«Я не пойду в университет, я буду заниматься онлайн и с репетитором, это мой план на 2025 год. Просто получить квалификацию», — рассказала певица.

В январе этого года Адель отменила шоу в Лас-Вегасе за 24 часа до его начала. Артистка отметила, что не сможет выйти на сцену, так как часть ее команды заразилась коронавирусом. Позже появилась информация, что причиной отмены шоу стали закулисные скандалы исполнительницы с дизайнером площадки.

Ранее певица Адель рассказала, что получила травму спины в 2021 году из-за неудачной шутки сына.