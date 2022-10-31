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13:26, 31 октября 2022Бывший СССР

На Украине подсчитали убытки от воздушных тревог

Депутат Рады Гетманцев: воздушные тревоги обходятся ВВП Украины в 203 млн долларов в день

Фото: Carl Court / Getty Images

На Украине подсчитали убытки от масштабных воздушных тревог. Об этом глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, воздушные тревоги, которые звучат на территории республики в течение рабочего дня, обходятся ВВП Украины почти в 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов).

В связи с этим депутат предложил организовать работу государственных и частных предприятий удаленно или в нерабочие часы и выходные дни, чтобы компенсировать простой и обеспечить производство нужной продукции.

Ранее сообщалось о введении на Украине экстренных мер отключения электроэнергии. Как объяснили в офисе главы республики, такие меры необходимы, поскольку системы противовоздушной обороны не смогли отбить все ракеты и часть из них попала по объектам критической инфраструктуры.

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Алевтина Запольская
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