Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:44, 31 октября 2022Россия

Россиянка заподозрила 25-летнюю дочь в надругательстве над трехлетним ребенком

Петербурженка заявила в полицию на дочь из-за надругательств над трехлетним сыном

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

Жительница Санкт-Петербурга заявила в полицию на 25-летнюю дочь. Женщина заподозрила, что она совершила надругательства над трехлетним ребенком, пишет «Фонтанка».

По данным издания, 50-летняя россиянка сообщила полицейским, что в сентябре ее дочь «делала непристойное» с сыном. Мальчика после случившегося определили в психоневрологический дом ребенка.

25-летнюю девушку доставили в отдел, а позже процессуально задержали и поместили в изолятор временного содержания. Следователи возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 44-летнего мужчину, изнасиловавшего семилетнего сына друга. 18 октября ребенок приехал с отцом в гости в садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Экология» поселка Токсово. Пригласивший их в гости мужчина надругался над сыном приятеля.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Рогов сообщил об атаке на подстанцию у ДнепроГЭС
Приграничное российское село попало под обстрел со стороны Украины
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Очевидцы рассказали об истерике Большовой на месте смертельного ДТП
Стало известно о взрывах на Кременчугской ГЭС
Снежный покров в Москве назвали неокончательным
Тучная певица снялась в образе Мардж Симпсон и стала мемом в сети
В Москве стало резко больше одного типа жилья
Мать сбитого российским депутатом ребенка раскрыла новые подробности аварии
Обрушение моста в Индии с сотнями жертв попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.