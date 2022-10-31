Россиянка заподозрила 25-летнюю дочь в надругательстве над трехлетним ребенком

Петербурженка заявила в полицию на дочь из-за надругательств над трехлетним сыном

Жительница Санкт-Петербурга заявила в полицию на 25-летнюю дочь. Женщина заподозрила, что она совершила надругательства над трехлетним ребенком, пишет «Фонтанка».

По данным издания, 50-летняя россиянка сообщила полицейским, что в сентябре ее дочь «делала непристойное» с сыном. Мальчика после случившегося определили в психоневрологический дом ребенка.

25-летнюю девушку доставили в отдел, а позже процессуально задержали и поместили в изолятор временного содержания. Следователи возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 44-летнего мужчину, изнасиловавшего семилетнего сына друга. 18 октября ребенок приехал с отцом в гости в садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Экология» поселка Токсово. Пригласивший их в гости мужчина надругался над сыном приятеля.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.