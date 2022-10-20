Надругавшегося над семилетним мальчиком россиянина задержали в квартире

В Санкт-Петербурге задержали 44-летнего мужчину, изнасиловавшего семилетнего сына друга

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали ранее судимого 44-летнего россиянина за изнасилование семилетнего мальчика. Об этом в четверг, 20 октября, сообщает «Газета.Ru».

По данным издания, 18 октября ребенок приехал с отцом в гости в садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Экология» поселка Токсово. Пригласивший их в гости мужчина надругался над сыном приятеля.

Отмечается, что мать потерпевшего написала заявление в полицию. Фигуранта обнаружили в квартире на Канонерской улице; решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Ижевске преподавателя танцев осудили на десять лет за домогательства в отношении учениц.