Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:12, 20 октября 2022Силовые структуры

Надругавшегося над семилетним мальчиком россиянина задержали в квартире

В Санкт-Петербурге задержали 44-летнего мужчину, изнасиловавшего семилетнего сына друга

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали ранее судимого 44-летнего россиянина за изнасилование семилетнего мальчика. Об этом в четверг, 20 октября, сообщает «Газета.Ru».

По данным издания, 18 октября ребенок приехал с отцом в гости в садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Экология» поселка Токсово. Пригласивший их в гости мужчина надругался над сыном приятеля.

Отмечается, что мать потерпевшего написала заявление в полицию. Фигуранта обнаружили в квартире на Канонерской улице; решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Ижевске преподавателя танцев осудили на десять лет за домогательства в отношении учениц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Госдуму
Ветеринар высказался о влиянии смены премьеров Британии на кота Ларри
Указания матери Кардашьян о действиях с ее прахом после смерти смутили дочерей
Табачный гигант сократил поставки сигарет в Россию
На Украине заявили о 300 ударах по своим энергообъектам
Психотерапевт оценила опасность кукол Хагги Вагги для детской психики
В Госдуме назвали ошибки при проведении частичной мобилизации
Международные резервы России снизились
В России разработают правила работы журналистов в условиях военного положения
Медведев отреагировал на отставку Трасс фразой «пока, поздравляю, латук»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.