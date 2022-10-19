Российского учителя танцев осудили на 10 лет за приставания к маленьким девочкам

В Ижевске преподавателя танцев осудили на 10 лет за домогательства к маленьким ученицам

В Удмуртской Республике суд приговорил к десяти годам лишения свободы 35-летнего местного жителя за домогательства к маленьким девочкам. Об этом в среду, 19 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Вера Филиппова.

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, мужчине запрещено 18 лет заниматься работой связанной с детьми.

По данным ведомства, фигурант работал преподавателем танцев в детских учреждениях Ижевска и знакомился там с девочками. С лета 2015 до января 2021 года он приставал к восьми ученицам в возрасте от 9 до 13 лет. Известно, что педофил также домогался несовершеннолетней, когда ездил с посетительницами школы танцев за город.

Мужчина признал вину. Экспертиза показала, что у осужденного психическое расстройство сферы сексуального предпочтения в форме педофилии.