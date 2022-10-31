Названа возможная причина ухода Генри Кавилла из «Ведьмака»

ScreenRant: Генри Кавилл ушел из «Ведьмака» из-за несоответствия сюжета сериала книгам

Британский актер Генри Кавилл в ранних интервью называл условие, при котором он покинет сериал «Ведьмак». На это обратили внимание журналисты ScreenRant.

Известно, что Кавилл является поклонником творчества Анджея Сапковского, автора фэнтези-саги «Ведьмак». Актер настаивал на том, чтобы киноадаптация четко соответствовала сюжету книг. Однако съемочная группа отклонялась от оригинальной истории.

Как заявлял Кавилл, он будет оставаться в проекте до тех пор, пока сериал «рассказывает великие истории, которые чтят серию романов Сапковского». При этом он подчеркивал, что в сериале не должно быть «отвлекающих моментов» или эпизодов, которые «мутят воду». В редакции ScreenRant предположили, что несоответствие сюжета шоу книгам могло стать возможной причиной ухода артиста из «Ведьмака».

О том, что Кавилл покидает сериал, стало известно 29 октября. «Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне», — написал актер в соцсетях.