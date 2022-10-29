Актер Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак» от Netflix, его сменит Лиам Хемсворт

Актер Генри Кавилл, сыгравший главную роль Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак» от Netflix, покинет его в четвертом сезоне. Об этом артист рассказал в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне», — написал Кавилл.

Роль Геральта перейдет к актеру Лиаму Хемсворту. Предшественник пожелал ему насладиться погружением и выразил мнение, что он справится с перевоплощением.

Лиам Хэмсворт подтвердил получение новой роли. Он заявил, что гордиться возможностью сыграть ведьмака в его новых приключениях.

Ранее Кавилл рассказал, что проходил кастинг на роль Джеймса Бонда. Артист заявил, что почти стал исполнителем главной роли в фильме 2006 года «Казино Рояль», но вместо него выбрали Дэниела Крейга.

