Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:53, 29 октября 2022Культура

Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак»

Актер Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак» от Netflix, его сменит Лиам Хемсворт
Генри Кавилл

Генри Кавилл. Фото: Atilano Garcia/ Globallookpress.com

Актер Генри Кавилл, сыгравший главную роль Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак» от Netflix, покинет его в четвертом сезоне. Об этом артист рассказал в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне», — написал Кавилл.

Роль Геральта перейдет к актеру Лиаму Хемсворту. Предшественник пожелал ему насладиться погружением и выразил мнение, что он справится с перевоплощением.

Лиам Хэмсворт подтвердил получение новой роли. Он заявил, что гордиться возможностью сыграть ведьмака в его новых приключениях.

Ранее Кавилл рассказал, что проходил кастинг на роль Джеймса Бонда. Артист заявил, что почти стал исполнителем главной роли в фильме 2006 года «Казино Рояль», но вместо него выбрали Дэниела Крейга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия после теракта со стороны ВСУ приостановила участие в зерновой инициативе
Байден заявил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета
В США предложили пересмотреть стратегию по Украине
Газманов назвал главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком
В России заявили о готовности к поставкам зерна и без сделки
Во Франции оценили связь Британии с терактами на «Северных потоках»
Названа возможная причина давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина
Роскомназдзор заблокировал доступ к принадлежащему Telegram домену t.me
Зеленский призвал украинцев готовиться к новым отключениям электричества
Возможность изменить отношение Китая к России оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.