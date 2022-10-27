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20:24, 27 октября 2022Культура

Генри Кавилл рассказал о пробах на роль Джеймса Бонда

Актер Генри Кавилл рассказал, что проходил кастинг на роль Джеймса Бонда

Фото: Jason Lee / Unsplash

Британский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермерна, рассказал, что проходил кастинг на роль Джеймса Бонда. Об этом сообщает ComicBook.

Артист заявил, что почти стал исполнителем главной роли в фильме 2006 года «Казино Рояль», но вместо него выбрали Дэниела Крейга. «Очевидно, что они выбрали Дэниэла, и я думаю, что это стало потрясающим решением. Я же, скорее всего, не был готов в то время. Я думаю, что Дэниел проделал невероятную работу над прошлыми фильмами, поэтому я счастлив, что они сделали такой выбор. Это было веселое приключение, и оно определенно дало толчок моей карьере», — отметил Кавилл.

Ранее актер подтвердил, что вернется к роли Супермена. Кавилл признался, что ждал, пока зрители посмотрят фильм «Черный Адам», в котором он появляется в роли супергероя.

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Марина Погосян
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