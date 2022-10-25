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11:47, 25 октября 2022Культура

Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена

Актер Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена
Генри Кавилл

Генри Кавилл. Фото: DC Entertainment / ZumaPress / Globallookpress.com

Британский актер Генри Кавилл подтвердил, что вернется к роли Супермена. Видеообращение к поклонникам он опубликовал в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Кавилл признался, что ждал, пока зрители посмотрят фильм «Черный Адам», в котором он появляется в роли супергероя. «Я хотел подождать, прежде чем публиковать это, потому что хотел дать вам всем шанс посмотреть "Черного Адама". Хочу официально объявить, что я вернулся к роли Супермена», — сказал артист. Актер добавил, что его камео в последнем фильме — это «лишь малая часть» того, что предстоит увидеть фанатам.

Кавилл сыграл Супермена в четырех фильмах: «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости» и «Лига справедливости Зака Снайдера». В 2018 году сообщалось, что артиста уволили из проекта.

Ранее стало известно о желании Warner Bros. снять новый фильм про Супермена с Кавиллом. За возвращение актера во вселенную DC активно выступал актер Дуэйн Джонсон. Он заявлял о желании снять фильм «Черный Адам против Супермена».

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Дениза Мацаева
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