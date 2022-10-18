Стало известно о желании Warner Bros. снять новый фильм про Супермена с Кавиллом

Warner Bros. и DC захотели снять новый филь про Супермена с Генри Кавиллом

Компании Warner Bros. и DC хотят снять новый фильм про Супермена с актером Генри Кавиллом в главной роли. О желании киностудии стало известно изданию The Hollywood Reporter.

Как уточняют источники, в настоящее время ведутся поиски сценаристов. Утверждается, что новый фильм будет представлять собой продолжение картины «Человек из стали». Продюсером ленты уже назначен Чарльз Ровен.

За возвращение Кавилла во вселенную DC также активно выступает актер Дуэйн Джонсон. Он заявлял о желании снять фильм «Черный Адам против Супермена». Именно Джонсон настаивал на послетитровой сцене с Кавиллом в «Черном Адаме».

Кавилл сыграл Супермена в четерых фильмах: «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости» и «Лига справедливости Зака Снайдера». В 2018 году сообщалось, что Warner Bros. уволила актера из проекта.