Голый мужчина сбежал от полиции в наручниках и утонул

Daily Star: в США голый мужчина сбежал от полиции в наручниках, бросился в пруд и утонул

В американском городе Талса, штат Оклахома, арестованный мужчина сбежал от полиции и утонул в пруду. Об этом сообщает Daily Star.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в жилом комплексе Shoreline Apartment Homes. Он разбил стеклянную дверь кирпичом, который полиция обнаружила на месте происшествия. Отмечается, что по непонятным причинам задержанный был полностью голым.

Полицейские надели на мужчину наручники и нашли его разбросанную по апартаментам мокрую одежду. В ходе расследования задержанный разговаривал с офицерами и вел себя спокойно, однако внезапно выбежал через заднюю дверь здания. Он перепрыгнул через перила внутреннего дворика и бросился в находящийся на территории комплекса пруд.

Сотрудники правоохранительных органов попытались поймать мужчину, но тот ушел под воду. На место происшествия прибыла водная полиция и начала искать задержанного в водоеме. Сообщается, что из-за мутной воды у команды была «практически нулевая видимость».

Спустя несколько часов поисков тело мужчины было найдено. «Мы ищем ближайших родственников подозреваемого», — заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Бельгии арестант вырвал унитаз из стены и сбежал через получившееся отверстие. По данным сотрудников правоохранительных органов, в момент побега камеры видеонаблюдения не работали.