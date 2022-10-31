Названы помогающие выиграть от кризиса способности предпринимателей

Финансист Добровольская: быстрая адаптация принесет предпринимателю успех в кризис

Предприниматели, способные быстро адаптироваться к новым условиям и готовые пробовать сразу несколько стратегий развития одновременно, смогут добиться радикально новых уровней успеха в кризис. Так считает руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская. Своими советами о том, как предпринимателям вести себя в кризис, специалист поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

По статистике каждый значимый кризис «убивает» до 20 процентов компаний малого и среднего бизнеса, привела данные Добровольская. «По всем текущим индикаторам можно давать более смелые оценки — 25-30 процентов», — считает она.

Эти цифры, по ее словам, обоснованы несколькими ключевыми параметрами. «В частности, поломкой критических процессов в логистике, финансах и даже в команде. Все это шоковые ситуации, которые требуют дополнительных ресурсов предпринимателей для пересборки своего бизнеса», — высказалась она.

К таким ресурсам в первую очередь можно отнести психологическую готовность, наличие управленческих инструментов для переосмысления новых вводных реальности, а также финансовую подушку.

Добровольская отметила, что сложности у малого и среднего бизнеса вызовет и изменившийся спрос населения, а также сложности, с которыми столкнулся крупный бизнес.

Эксперт подчеркнула, что всегда есть и те, что добиваются радикально новых уровней успеха именно в кризис.

«Это те предприниматели, которые готовы к обнулению правил бизнес-игры и созданию новых, это те, кто создает новый опыт, а не опирается на прошлое. Они умеют быстро адаптироваться, тестировать много разных гипотез одновременно, и самое главное — для них турбулентная среда — это новая норма», — резюмировала специалист.

Ранее предпринимателям дали совет по развитию бизнеса в условиях неопределенности. Чтобы не обанкротиться, бизнесменам нужно ставить себе большую цель, чем выживание, порекомендовала Добровольская.