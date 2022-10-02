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Предпринимателям дали совет по развитию бизнеса в условиях неопределенности

Бизнес-стратег Добровольская: предпринимателям нужно ставить большую цель, чем выживание

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Чтобы не обанкротиться, бизнесменам нужно ставить себе большую цель, чем выживание. Такой совет предпринимателям дала руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская. О том, как планировать развитие бизнеса в условиях неопределенности, эксперт рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Неопределенность в первую очередь характеризуется сложностью прогнозов, отметила специалист. Добровольская подчеркнула, что в кризисных ситуациях необходимо понять и принять тот факт, что все прежние инструменты ведения бизнеса утрачивают свою эффективность.

«Для бизнеса это значит всего лишь одно — прежние правила не работают, опыт предыдущего проживания кризисов тоже не поможет. Нужно осваивать постоянное обнуление навыков, развивать креативное мышление, внедрять новые инструменты работы и самое главное — собственнику бизнеса нужно ставить перед собой цель больше, чем простое выживание», — поделилась эксперт.

Последствия резких перемен в обществе для владельцев бизнеса, которые продолжают вести дела в прежнем формате, очевидны — банкротство и потеря бизнеса, указала она. «Сегодня это происходит быстрее, чем когда-либо», — указала Добровольская.

Важный аспект — психологическое состояние предпринимателя. Это основа его способности справляться с кризисами и внешними потрясениями. Если он не управляет своим состоянием — это значит, что бизнес теряет время, деньги и возможности для перенастройки, смены фокуса и повышения уровня своей жизнестойкости

Виктория Добровольскаябизнес-стратег

Бизнесмен обязан в кризисной ситуации следить за своим психологическим состоянием, подчеркнула специалист. По ее словам, это могут быть действия, направленные на выравнивание режима сна и питания.

«Психологическое состояние можно улучшить простыми вещами: соблюдением режима дня, спортом и физическими нагрузками, прогулками, а также фокусом на текущей работе с клиентами, общении с командой. Также поможет пересмотр и расстановка приоритетов: закрытие убыточных направлений и активизация более прибыльных», — посоветовала Добровольская.

Ранее стало известно, что корпорация МСП готова заняться решением проблем субъектов малого и среднего предпринимательства при выполнении контрактов с госкомпаниями в условиях частичной мобилизации.

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Виктория Немис
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