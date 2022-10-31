Хозяйка потратила 626 тысяч рублей на икру, шампанское и одежду для своей собаки

The Mirror: модель Playboy потратила 626 тысяч рублей на уход, еду и одежду своей собаки

Модель Playboy Жу Исен Жонас из Бразилии потратила 8,8 тысячи фунтов стерлингов (626 тысяч рублей) на своего пса Франциско. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина утверждает, что никогда не экономит, если речь идет о тратах на уход, еду и одежду для собаки. По словам модели, пес предпочитает красную икру и безалкогольное шампанское. Он носит холщовый плащ от Gucci, перемещается в сумке от Louis Vuitton и ест из миски от Hermès. Кроме того, Франциско еженедельно посещает груминг-салон, где его моют и подстригают.

Некоторые поклонники осуждают модель за большие расходы на питомца. Однако она не обращает внимания на интернет-критиков. «Как его мать я стараюсь отплатить ему безусловной любовью и заботой, улучшить качество его жизни и дать ему лучшее содержание», — говорит хозяйка Франциско.

Ранее сообщалось, что австралийка Алина Майклз потратила более 56 тысяч фунтов стерлингов (более семи миллионов рублей) на одежду и игрушки для своей собаки. По словам женщины, друзья и родственники считают ее немного сумасшедшей.