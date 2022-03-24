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Женщина потратила миллионы рублей на одежду и Lamborghini для своей пекапу

32-летняя женщина потратила миллионы рублей на одежду и игрушки для своей собаки

Фото: theright.fit

Австралийка Алина Майклз потратила более 56 тысяч фунтов стерлингов (более семи миллионов рублей) на одежду и игрушки для своей собаки. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

32-летняя жительница Сиднея не жалеет денег на пекапу по кличке Коко (пекапу — помесь пекинеса и пуделя — прим. «Ленты.ру»). «У нее есть платья, свитеры, шлейки, ожерелья и венки, — рассказывает женщина. — В ее гардеробе 500 или даже больше предметов».

Среди прочего, у собаки имеется ошейник от Tiffany, обошедшийся в 320 фунтов стерлингов (40 тысяч рублей), халат от Versace, стоивший 140 фунтов стерлингов (18 тысяч рублей) и галстук-бабочка от Gucci, купленный за 112 фунтов стерлингов (14,5 тысячи рублей). Кроме того, в ее распоряжении 14 лежаков на выбор и миниатюрный автомобиль Lamborghini.

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Еще одна крупная статья расходов для Майклз — празднование дня рождения Коко. Каждый год у него разная тема, и на подготовку приходится расходовать не менее четырех тысяч фунтов стерлингов (520 тысяч рублей). Темой последнего дня рождения был балет. «Все гости и собаки пришли в пачках или в платьях, подходящих по теме, а потом разошлись по домам с наборами подарков, стоившими по 170 фунтов стерлингов (22 тысячи рублей — прим. "Ленты.ру")», — утверждает женщина.

По словам Майклз, друзья и родственники считают ее немного сумасшедшей. Она отвечает им, что тратит на собаку, которую считает своим «мохнатым ребенком», не больше, чем любой другой родитель потратил бы на своих детей.

Ранее сообщалось, что жительница британского графства Кент потратила огромную сумму на одежду и аксессуары для своих собак. Женщина купила для своих питомцев множество костюмов, галстуков и украшений.

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Олег Парамонов
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