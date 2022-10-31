Блогерша Ида Галич показала лицо без макияжа и рассказала об отказе от фильтров

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала естественную внешность. Соответствующим видео она поделилась в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша опубликовала снимки, на которых она запечатлена до и после нанесения макияжа. Затем знаменитость рассказала на камеру, что ей нравится, как она выглядит без косметики. «Все нравится. Вот пятнышки и покраснения после съемок. Просто обидно, когда ты вся такая со стрелами, роковая, а потом ты выходишь из ванной с лицом пупса», — рассказала она.

Кроме того, Галич поделилась опытом отказа от фильтров и фотошопа. «Я рассказала вам, что месяцев пять назад отказалась от масок. Это такая свобода, девочки! Никаких обманутых ожиданий в зеркале», — поделилась она своими впечатлениями.

Ранее Ида Галич показала тело в бикини с разных сторон со словами «его величество ракурс» и развеселила фанатов. Знаменитость поделилась с подписчиками двумя фотографиями. На одном снимке она позирует в черном бикини с телефоном в руках, повернувшись спиной к зеркалу. На другом кадре она запечатлена в том же купальнике, но с растрепанными волосами и без макияжа.