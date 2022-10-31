Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:57, 31 октября 2022Ценности

Ида Галич показала лицо без макияжа

Блогерша Ида Галич показала лицо без макияжа и рассказала об отказе от фильтров
Ида Галич

Ида Галич. Кадр: @galichida

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала естественную внешность. Соответствующим видео она поделилась в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша опубликовала снимки, на которых она запечатлена до и после нанесения макияжа. Затем знаменитость рассказала на камеру, что ей нравится, как она выглядит без косметики. «Все нравится. Вот пятнышки и покраснения после съемок. Просто обидно, когда ты вся такая со стрелами, роковая, а потом ты выходишь из ванной с лицом пупса», — рассказала она.

Кроме того, Галич поделилась опытом отказа от фильтров и фотошопа. «Я рассказала вам, что месяцев пять назад отказалась от масок. Это такая свобода, девочки! Никаких обманутых ожиданий в зеркале», — поделилась она своими впечатлениями.

Ранее Ида Галич показала тело в бикини с разных сторон со словами «его величество ракурс» и развеселила фанатов. Знаменитость поделилась с подписчиками двумя фотографиями. На одном снимке она позирует в черном бикини с телефоном в руках, повернувшись спиной к зеркалу. На другом кадре она запечатлена в том же купальнике, но с растрепанными волосами и без макияжа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Петербурга
Минобороны доложило о потерях ВСУ на донецком направлении
В Новой Москве во время вечеринки на Хэллоуин умер человек
Путин присвоил 232 реактивной артиллерийской бригаде наименование «гвардейская»
Эрдоган указал на неравные возможности у России и Украины в зерновой сделке
Российские войска нанесли удар по военным и энергетическим объектам Украины
Минобороны заявило о поражении двух формирований иностранных наемников ВСУ
Минобороны отчиталось об уничтожении немецкой установки Panzerhaubitze-2000
13 московских судов эвакуировали из-за угрозы взрыва
Минобороны сообщило о попытках атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.