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Галич показала тело в бикини с разных сторон со словами «его величество ракурс»

Блогерша Ида Галич показала тело в бикини с разных сторон и развеселила фанатов
Ида Галич

Ида Галич. Фото: телеграм-канал «IdaGalich»

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала тело в бикини с разных сторон со словами «его величество ракурс» и развеселила фанатов. Соотвествующие снимки появились в ее Telegram-канале.

Знаменитость поделилась с подписчиками двумя фотографиями. На одном снимке она позирует в черном бикини с телефоном в руках, повернувшись спиной к зеркалу. На другом кадре она запечатлена в том же купальнике, но с растрепанными волосами и без макияжа. «Его величество ракурс», — подписала она публикацию.

Поклонники оценили ироничный пост инфлюэнсерши, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Когда не успела встать в позу за время таймера», «Во всех ты ракурсах, Идончик, хороша!», «Зато честно! Молодец», «Ну мы же все такие, девочки!», «Хоть на человека стала похожа», — высказывались они.

В августе знаменитость рассказала, что в комментариях под снимками многие подписчики задают вопросы о том, почему она все еще не увеличила грудь, имея при этом достаточное количество средств. В ответ на данное замечание инфлюэнсерша заявила, что не собирается прибегать к помощи пластических хирургов. «Признаюсь честно, грудь мне моя нравится! Очень! И ничего менять, по крайней мере пока не родится (вдруг) второй ребенок, не хочу», — объяснила звезда.

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Карина Черных
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