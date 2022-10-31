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23:45, 31 октября 2022Россия

Путин ответил на вопрос о поездках на саммиты G20 и АТЭС

Путин заявил, что еще не определился с поездками на саммиты G20 и АТЭС

Фото: Alexey Maishev / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что еще не определился с поездками на саммиты «Большой двадцатки» (G20) и стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Нет, пока эти решения не приняты», — указал глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из G20 из-за приостановки ее участия в зерновой сделке. По его словам, ей «не место» в объединении. «Сейчас нужна жесткая международная реакция: как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди других в G20 <...>. Это нонсенс», — возмутился украинский лидер.

Саммит «Большой двадцатки» в 2022 году пройдет 15–16 ноября на острове Бали.

Марина Совина
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