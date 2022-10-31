Обрушение моста в Индии с сотнями жертв попало на видео

NDTV: момент обрушения моста в Индии попал на видео, количество жертв увеличилось до 141

Количество жертв в результате обрушения моста в Индии увеличилось до 141 человека, 177 спасены, двое до сих пор остаются пропавшими без вести. Момент обрушения моста с сотнями пострадавших попал на видео телеканала NDTV.

На видео отчетливо видно, что стоящие на подвесном мосту посетители умышленно раскачали конструкцию, но подвесные крепления не выдержали такой нагрузки из-за слишком большого количества людей и оторвались от пилонов. В результате этого 350 человек оказались в воде.

Сообщается, что поисково-спасательная операция практически завершена. 19 из 177 человек находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Премьер-министр Индии. Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что инцидент будет расследован правительственной комиссией. Семьи погибших и пострадавшие получат компенсации.

Мост был открыт 26 октября после реконструкции. Его ремонтом занималась частная компания, которая не предоставила властям «сертификат качества» сооружения, что не остановило власти от запрета допуска посетителей на мост.