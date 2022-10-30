В Индии сотни людей упали в реку в результате обрушения моста
Несколько сотен людей упали в реку в результате обрушения висячего моста в Индии. Об этом сообщает местный телеканал Zee News.
Инцидент произошел в городе Морби, штат Гуджарат, на западе Индии и попал на видео очевидцев. В результате обрушения моста в реку Маччу упали более 500 человек. Отмечается, что в этом районе нет электричества, что затрудняет работу спасательных служб.
Данных о количестве погибших не приводится. Власти сообщают, что уровень воды не слишком высок, поэтому вероятность жертв крайне мала.
Утверждается, что сооружение было открыто шесть месяцев назад в связи с выборами. По словам местных правоохранительных служб, его строительство велось в спешке. При этом по выходным и в другие праздники на мосту собираются огромные толпы людей.
В сентябре мост в Демократической Республике Конго обрушился во время торжественной церемонии открытия.