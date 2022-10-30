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18:46, 30 октября 2022Путешествия

В Индии сотни людей упали в реку в результате обрушения моста

Zee News: 500 человек упали в реку Маччу в результате обрушения моста на западе Индии

Несколько сотен людей упали в реку в результате обрушения висячего моста в Индии. Об этом сообщает местный телеканал Zee News.

Инцидент произошел в городе Морби, штат Гуджарат, на западе Индии и попал на видео очевидцев. В результате обрушения моста в реку Маччу упали более 500 человек. Отмечается, что в этом районе нет электричества, что затрудняет работу спасательных служб.

Данных о количестве погибших не приводится. Власти сообщают, что уровень воды не слишком высок, поэтому вероятность жертв крайне мала.

Утверждается, что сооружение было открыто шесть месяцев назад в связи с выборами. По словам местных правоохранительных служб, его строительство велось в спешке. При этом по выходным и в другие праздники на мосту собираются огромные толпы людей.

В сентябре мост в Демократической Республике Конго обрушился во время торжественной церемонии открытия.

Мария Винар
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