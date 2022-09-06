Мост в африканской стране обрушился во время открытия

Мост в ДР Конго обрушился во время открытия

Мост в Демократической Республике Конго обрушился во время торжественной церемонии открытия. Об инциденте в африканской стране сообщает Telegram-канал «РБК».

Крушение моста попало на видео. На кадрах видно, как конструкция рушится сразу после того, как находящиеся на ней люди перерезают красную ленту. Информация о пострадавших отсутствует.

В июне подвесной мост обрушился во время открытия в Мексике. В результате инцидента пострадали восемь человек. Мост обрушился, когда люди попробовали перейти небольшое ущелье, по которому протекает горная речка. Высота падения оказалась небольшой, поэтому обошлось без серьезных травм.

В августе в Волгоградской области произошло частичное обрушение автомобильного моста. Виновным оказался водитель грузовика, нарушивший правила дорожного движения и въехавший на аварийную переправу. По предварительным данным полиции, мужчина проигнорировал предупредительный знак о десятитонном ограничении по весу для транспорта на мосту. Сооружение рухнуло, когда машина преодолела первый пролет.