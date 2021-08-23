В российском регионе грузовик обрушил мост

В Волгоградской области произошло частичное обрушение автомобильного моста. Виной тому стал водитель грузовика, который нарушил правила дорожного движения (ПДД) и въехал на аварийную переправу. Об этом сообщает издание «Блокнот» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Инцидент произошел на въезде в поселок Елань Волгоградской области в понедельник, 23 августа, около 15:00 по местному времени. Согласно сообщению правоохранительных органов, за рулем 50-тонного большегруза Renault с щебнем находился 44-летний водитель из Краснодарского края.

По предварительным выводам полиции, россиянин проигнорировал предупредительный знак о 10-тонном ограничении по весу для транспорта на мосту. Сооружение рухнуло, когда машина едва проехала первый пролет. Грузовик провалился в образовавшуюся из-за сильного повреждения дыру в мосту и перевернулся на бок.

На месте ЧП работают сотрудники полиции и МЧС. Водителя вытащили из грузовика и доставили в больницу. Решение ввести ограничение на проезд по мосту для крупнотоннажного транспорта глава Еланского района Дмитрий Литвинов принял в 2020 году, когда конструкция сооружения стала ненадежной.

В конце апреля 2021-го под Екатеринбургом пешеходный мост из-за ЧП с грузовиком обрушился и упал на проезжую часть. По данным МВД, водитель из Татарстана с автоприцепом вез спецоборудование в Елабугу. Когда машина проезжала под мостом, у нее лопнули два колеса, а перевесивший груз задел конструкцию и разрушил ее.